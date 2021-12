Dodatkowe pieniądze dla seniorów 75 plus. Kto otrzyma 500 plus dla niepełnosprawnych? [14.12.2021]

Osobom, które ukończyły 75 lat i są uprawnione do emerytury lub renty, przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Jeśli seniorzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji, mogą liczyć także na 500 plus.Napisał do nas Czytelnik. - Niedawno skończyłem 75 lat. Czy z racji wieku coś mi się należy? Byłem w ZUS w sprawie 500 plus dla seniorów. Dostałem do wypełnienia papiery. Jedno co mnie zdziwiło, to, że lekarz musi dać orzeczenie o zdrowiu. Wiadomo jakie są kolejki do lekarzy. Statystycznie w tym wieku na 100 osób dwie są zdrowe. Jak coś się daje, to powinno należeć się każdemu. Jak to jest z tym 500 plus? - dopytuje CzytelnikKto otrzymuje Dodatek pielęgnacyjny 2021? A komu należy się dodatkowe 500 Plus dla seniorów? O szczegółach czytaj na kolejnych slajdach galerii.

Pixabay