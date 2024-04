Dodatkowe pieniądze na dziecko w 2024 - wyliczenia. Na takie wsparcie mogą liczyć rodziny z dziećmi [3.04.2024]

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form wsparcia socjalnego jest program 800 plus, dawniej 500 plus. O tym sposobie na uzyskanie dodatkowych środków zapewne wie każdy rodzic. Ale są również inne programy. Zobacz zestawienie metod rządowego wsparcia dla rodzin z dziećmi w Polsce.

Obecnie rodziny z dziećmi mogą korzystać z wielu form wsparcia pieniężnego. Dodatkowe świadczenia to istotny zastrzyk finansowy dla domowych budżetów, gdzie w związku z opieką nad dziećmi i ich wychowaniem wydatków jest sporo.

Pieniądze na dziecko 2024 - dla kogo?

Sztandarowe rządowe wsparcie z programu 800 plus nie zależy od dochodów rodziny, ani od ilości dzieci - pieniądze przysługują każdemu, już od pierwszego dziecka. W niektórych programach są obostrzenia, jak to, że rodzice muszą pracować lub dziecko musi być w odpowiednim wieku.

Niektóre świadczenia są jednorazowe, inne są wypłacane rodzinom co miesiąc. Rząd pracuje nad tym, by polskie rodziny miały systemowe wsparcie w tych trudnych czasach. Teraz na przykład do obowiązujących świadczeń wkrótce dołączy świadczenie "babciowe", gdzie będzie można dostać nawet 1500 zł.

W naszej galerii wyjaśniamy, jakie świadczenia przysługują rodzinom z dziećmi i na jakie kwoty można liczyć - sprawdź.