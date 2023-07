Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów [25.07.2023]

W rezultacie „trzynastka” w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek.

Trzynasta emerytura to świadczenie opodatkowane objęte składką . Największym beneficjentem trzynastki jest NFZ, który pobiera od każdej wypłaconej trzynastki 9 proc., co jest elementem funkcjonowania w tym systemie.

Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze. Wyliczenia przelewów dla seniorów

"Fakt" wylicza, że na zwrot pobranej zaliczki od "trzynastki" mogą liczyć te osoby z emeryturą lub rentą od 1 tys. zł brutto przed waloryzacją do ok. 2,2 tys. zł. Chodzi nawet o 180 zł. Dokładne wyliczenia prezentujemy w poniższej galerii.

Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Kto będzie mógł z niej skorzystać?

Tymczasem do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem.

Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Świadczenie jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których - wraz z wiekiem - bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe oraz warunki dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych oraz terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.