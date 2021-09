Dodatkowe punkty Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w Grudziądzu

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 roku.

Czasu na spisanie się jest więc coraz mniej.

Spisać się można na kilka sposobów:

formą obowiązkową formą jest samospis internetowy. TUTAJ

metoda uzupełniająca to spis przez telefon, nr infolinii: 22 279 99 99 (codziennie w g. 8-20)

wywiad z rachmistrzem, który zadzwoni do nas z nr 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Gdzie spisać się w Grudziądzu?

Osoby, które wolą osobiście porozmawiać z osobą spisującą, mogą zgłosić się do punktu spisu powszechnego, który funkcjonuje w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim (pon. – czw. od 8.00 do 15.00, pt. od 8.00 do 13.00).