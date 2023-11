Dofinansowanie do wymiany eternitu - 40 zł do każdego metra. Takie są aktualne przepisy [28.11.2023 r.]

System został usprawniony. - Niemniej, ze względu na ewentualne uniknięcie spowolnienia systemu w ramach kolejnego naboru, warto zachęcać rolników do składania wniosków już od pierwszego dnia naboru – zaleca Rafał Romanowski.

Sprawą zajęła się izba rolnicza. Skierowała do ministra rolnictwa wniosek o usprawnienie systemu.- Zdajemy sobie sprawę z problemu związanego z powolnym działaniem lub problemami technicznymi Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który wystąpił w ostatnich dniach pierwszego naboru wniosków - przyznaje Rafał Romanowski, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa. - Jednak problem ten związany był bezpośrednio z ogromną liczbą wniosków złożonych w ostatnich dniach naboru.

- Ostatnio nie zapałem się na dotację do wymiany eternitu, bo system internetowy się zawieszał. Wielu rolników miało problemy ze złożeniem wniosku przez internet. Szkoda, że w takich sytuacjach nie można załatwić sprawy osobiście w Agencji – uważa rolnik z powiatu świeckiego.

Dofinansowanie do wymiany eternitu. Drugi nabór od 15 grudnia do 12 stycznia

Pierwszy dzień kolejnego naboru o wsparcie na wymianę azbestowych pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych już 15 grudnia. Można otrzymać dotację na wymianę dachu o powierzchni do 500 metrów kw. Stawka wynosi 40 zł do każdego metra kw.

Wnioskodawca musi mieć numer identyfikacyjny producenta rolnego i być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniany dach. O to dofinansowanie również można się starać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Termin składania wniosków minie 12 stycznia 2024 r.

- Na realizację tego przedsięwzięcia może być przyznane 50 proc. zaliczki. Trzeba o nią wystąpić we wniosku – informuje ARiMR.

Kolejny program na odbiór i utylizację

Dotacje na wymianę azbestowych dachów pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Kolejnym krokiem będzie utylizacja zdemontowanego eternitu, objęta wsparciem z „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, który realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ministerstwo rolnictwa zapewnia, że fundusze na ten cel zostały zabezpieczone. - Rozszerzono zakres tego programu o dofinansowanie odbioru i utylizacji pokryć, zdemontowanych z dotacją z KPO – informuje Rafał Romanowski. - Program NFOŚiGW jest komplementarny do wsparcia realizowanego przez MRiRW.

W Kujawsko-Pomorskim do utylizacji pozostało 470 893 272 kg azbestu i przede wszystkim są to azbestowo-cementowe płyty faliste wykorzystywane do pokryć dachowych - 439 976 177 kg.

Źródło: KPIR