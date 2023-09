Dom Adama z Rolnik szuka żony - mamy zdjęcia wnętrz. Rolnik weźmie udział w 10. edycji programu [6.09.2023]

Wkrótce rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja popularnego programu pod nazwą "Rolnik szuka żony". Jak potwierdziła prowadząca go Marta Manowska, pierwszy odcinek zobaczymy 17 września o godzinie 21.15 w TVP 1.

Adam B. - pasje kandydata 10. edycji Rolnik szuka żony TVP

Adam B. ma sporo pasji, uprawia rękodzieło z drewna i metalu, interesuje się IT, planuje też rozpocząć naukę hiszpańskiego. Nade wszystko jednak Adam uwielbia podróże. Zwiedził już kawałek świata i na tym najpewniej nie poprzestanie. Umie planować i zarządzać, wszak opuszczenie na jakiś czas gospodarstwa w celach podróżniczych wymaga sprawnej organizacji.

Adam B. w oczach fanów programu Rolnik szuka żony TVP

Adam B., którego telewizja zaprezentowała po raz pierwszy w tzw. odcinku zerowym, od razu wielu fanom programu przypadł do gustu. "Gdyby mi taki przyszły zięć przyszedł do domu, byłabym nawet zadowolona. Nie cwaniak, zna życie i pracowity. Powodzenia mu życzę" - napisała pani Iwona, co spotkało się z szerokim poparciem.