Dom Marceliny Zawadzkiej. Marmur, złoto i stylowe dodatki - tak mieszka gwiazda TVP [zdjęcia - 13.05.2022]

Marcelina Zawadzka jest znaną modelką i prezenterką telewizyjną. Tytuł Miss Polonia zdobyty w 2011 roku, otworzył jej furtkę do kariery w show biznesie. Gwiazda TVP wystąpiła w wielu programach rozrywkowych, między innymi w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz "Dance, Dance, Dance".