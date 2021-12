Domagał się miliona złotych odszkodowania od Kościoła za molestowanie przez księdza. Sąd nie dał temu wiary

- Przypominam, że to my Agata Diduszko-Zyglewska, Anna Frankowska-Gzyra (zasiada w radzie fundacji) i ja złożyłyśmy do prokuratury zawiadomienia na Marka Lisińskiego, kiedy na światło dzienne zaczęły wychodzić sprawy związane z defraudacją pieniędzy – przypomina posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, zaangażowana w tworzenie “Mapy kościelnej pedofilii”, zasiada również w radzie Fundacji “Nie lękajcie się”.

- Kongregacja Nauki Wiary w Watykanie już w 2014 roku uznała, że Marek Lisiński jest ofiarą. Poza tym jestem bardzo dumna z tego, że z Agatą Diduszko-Zyglewską (radna, działaczka, autorka książki “Krucjata polska”, o Kościele katolickim w Polsce) przygotowałyśmy raport na temat polskich biskupów, który rozpoczął dyskusję na temat współpracy biskupów z księżmi pedofilami. Mało tego, papież Franciszek właśnie za to ukarał już część polskich biskupów, a w przypadku innych cały czas toczą się sprawy. Dodam, że księża wymieniani w naszym raporcie zostali skazani.