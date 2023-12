Domowe sposoby na obniżenie cholesterolu bez leków. Wysoki cholesterol niebezpieczny dla zdrowia! [2.12.2023 r.]

Żółtko to prawdziwa bomba cholesterolowa. Z drugiej jednak strony dostarcza lecytyny, która zapobiega odkładaniu się go w ściankach naczyń. Dietetycy zezwalają osobom zdrowym na zjedzenie nie więcej niż 3-4 jajek tygodniowo. Osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu nie powinny zjadać więcej niż 1-2 jajek na tydzień. Najzdrowsze są jajka na miękko.

Cholesterol jest nam niezbędny, ale gdy jest zbyt wysoki szkodzi naszemu zdrowiu i prowadzi do śmiertelnych chorób! Jednak można go obniżyć bez leków - domowym sposobem. Wiemy, co trzeba zrobić!

Cholesterol buduje błony komórkowe oraz reguluje ich płynność i przepuszczalność. Bierze udział w wytwarzaniu witaminy D, hormonów np. nadnerczy i płciowych, kwasów żółciowych w wątrobie oraz bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu.

To normy cholesterolu dla dorosłej osoby

Cholesterol całkowity u zdrowego człowieka nie powinien przekraczać 200 mg/dl. Zaleca się, aby stężenie dobrego cholesterolu (HDL) było większe od 40 mg/dl (u kobiet powyżej 46 mg/dl), natomiast frakcji LDL nie może przekraczać 115 mg/dl. Poziom trójglicerydów nie powinien być większy od 150 mg/dl. Każdy odczyt powyżej tych norm jest wysoki i zagraża zdrowiu.

Jakie choroby może spowodować wysoki cholesterol?

Lekarze przypominają, że im wyższe stężenie cholesterolu we krwi, tym większe ryzyko śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych, w tym głównie zawału serca. To również większe prawdopodobieństwo udaru mózgu, a przede wszystkim miażdżycy, która do tych chorób prowadzi.

Czyli, są to konkretnie: choroba wieńcowa,

udar,

zawał serca,

niedokrwienie kończyn,

chromania przestankowa,

zawał krezki,

zapalenie trzustki.

Tak można obniżyć cholesterol bez leków

Podstawą jest dieta i ruch. Istotą jest z jednej strony ograniczenie produktów bogatych w cholesterol, z drugiej dostarczenie takich, które spowodują wzrost frakcji dobrego cholesterolu.

Wysoki cholesterol. Można jeść jajka czy nie?

Całkowite wyeliminowanie cholesterolu z jadłospisu nie jest jednak ani możliwe, ani konieczne. Ale jego dawka w pożywieniu nie powinna przekraczać 300 mg (organizm przyswaja 40-50 proc. cholesterolu dostarczonego z jedzeniem). To oznacza, że musisz kierować się zdrowym rozsądkiem.

Jak pisze poradnikzdrowie.pl, na czarnej liście czołowe miejsce zajmują jajka, ponieważ ich żółtko to prawdziwa bomba cholesterolowa (niemal całkowicie pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu). Z drugiej jednak strony dostarcza lecytyny, która zapobiega odkładaniu się go w ściankach naczyń.

Dietetycy zezwalają osobom zdrowym na zjedzenie nie więcej niż 3-4 jajek tygodniowo. Osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu nie powinny zjadać więcej niż 1-2 jajek na tydzień. Obok jajek na cenzurowanym znajdują się wszelkie podroby. Zdrowy człowiek może je jadać raz na miesiąc, ale gdy ma podwyższony cholesterol, musi z zrezygnować z podrobów. Najzdrowsze są jajka na miękko!

Podstawą dobrej diety jest ograniczenie tłuszczów zwierzęcych, bo to głównie one powodują podniesienie poziomu cholesterolu we krwi. Zamiast tłustego mięsa i wędlin wybieraj produkty drobiowe bez skórki. Unikaj smalcu, masła, śmietany, pełnotłustego mleka i jego przetworów. Masło wcale nie jest zdrowe. Znajduje się w nim dużo nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, dlatego nie powinno być traktowane jako główne źródło witaminy A. Dorośli powinni zrezygnować ze smarowania nim pieczywa. Tłuszcze zwierzęce zastąp olejami i miękkimi margarynami, pamiętając, że łączna ilość nie powinna przekroczyć 2 łyżek dziennie. Szczególne znaczenie mają tłuste ryby morskie - zawierają kwasy omega-3, które obniżają poziom cholesterolu całkowitego i podwyższają dobrego.

Dietą można zdziałać wiele. Ale gdy nie pomaga, czasami trzeba włączyć leki. Wiele osób wierzy, że łykając pastylki, będą mogły jeść do woli. Ale dobre leczenie farmakologiczne musi być połączone z dietą. Ponadto należy wiedzieć, że raz podany lek trzeba będzie zażywać do końca życia. Tymczasem pacjenci często odstawiają lekarstwa, gdy stwierdzą, że cholesterol wrócił do normy. Tego nie wolno robić. Pamiętajmy, że działanie preparatów polega na hamowaniu aktywności enzymów potrzebnych do produkcji cholesterolu. Utrzymuje się on na właściwym poziomie dzięki lekom. Z chwilą przerwania kuracji ponownie się podwyższy, i to ze zdwojoną siłą.

Tak zbijesz cholesterol w domu

Jedz dużo warzyw i owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, grube kasze. Zawierają błonnik, który utrudnia przyswajanie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Warzywa i owoce są też źródłem antyoksydantów zapobiegających utlenianiu się złego cholesterolu, a właśnie ta postać najbardziej sprzyja rozwojowi miażdżycy. Jeśli masz okazję, jedz karczochy - zawarta w nich cynaryna, hamując syntezę cholesterolu w wątrobie i zwiększając produkcję żółci, może obniżyć poziom cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL nawet o 20 proc.

Dobrze działa czosnek, siemię lniane, otręby. Zielona herbata obniża poziom cholesterolu i poprawia proporcje między jego frakcjami, a dzięki polifenolom chroni cholesterol przed utlenianiem się. Właściwości antyoksydacyjne mają też fermentowane produkty sojowe. Ryzyko miażdżycy zmniejsza niewielka ilość alkoholu. Choć normy dopuszczają 30 g czystego alkoholu dziennie dla mężczyzn, a połowę tej dawki dla kobiet, lepiej sięgać po trunki okazjonalnie, bo systematyczne picie grozi uzależnieniem.

Te produkty domowe podwyższają cholesterol

Są to: Tłuste wędliny, podroby, boczek, słonina, baranina, pasztety, większość kiełbas;

Tłuste mleko, sery białe, topione i podpuszczkowe, śmietana z dużą zawartością tłuszczu;

Produkty zawierające olej palmowy;

Mięsa, ryby, warzywa i inne potrawy smażone;

Frytki, hot dogi, hamburgery, chipsy;

Zupy i inne dania gotowe (instant);

Ciasta i ciastka (podaliśmy je za dimedic.eu/pl)

Te produkty obniżą cholesterol

Oto zaś lista produktów, dzięki którym ŁATWO - domowym sposobem! - obniżymy cholesterol. Mamy dużo przykładów - prezentujemy je w poniższej galerii.

