Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów [22.05.24]

Czy skrzydłokwiaty rzeczywiście kwitną? Tak, zazwyczaj kwiat skrzydłokwiatu przybiera postać białego, rzadziej zielonego, półotwartego kielicha, wewnątrz którego znajduje się mała "kolba". Owoce skrzydłokwiatu to kuliste, jajowate, zielonkawe jagody zawierające od 1 do 8 nasion.

Triki na kwitnięcie skrzydłokwiata. Dzięki temu skrzydłokwiat będzie mieć mnóstwo kwiatów

Warunki uprawy dla skrzydłokwiata, zgodnie z sugestią cioci Krysi, to przede wszystkim żyzna, próchniczna ziemia oraz umiarkowane temperatury. Roślina nie toleruje zbyt wysokich temperatur ani nadmiernego nasłonecznienia. Idealne warunki to temperatura od 18 do 25°C latem i co najmniej 16°C zimą.

Skrzydłokwiat najlepiej rośnie na stanowiskach zacienionych, ponieważ zbyt silne światło może prowadzić do bladego zabarwienia liści i spowolnienia wzrostu, Jeśli chodzi o nawożenie, należy je stosować co 2 tygodnie w sezonie letnim, natomiast zimą nie jest to konieczne.

Dlaczego więc skrzydłokwiat może przestać kwitnąć? Prawidłowo pielęgnowany egzemplarz powinien wytwarzać nawet kilka kwiatów jednocześnie. Jeśli jednak roślina nie kwitnie, można dodać specjalny składnik do doniczki raz w tygodniu, co z pewnością pobudzi ją do obfitowania w kwiaty. W poniższej galerii zobaczcie triki na domowe nawozy do skrzydłokwiata.