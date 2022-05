Domy i mieszkania w regionie - 7 proc. to pustostany. Dane ze spisu powszechnego zaskakują

Imponująco wzrosła liczba budynków w Kujawsko-Pomorskiem. W ciągu 10 lat powstało ich prawie 54 tys. Taki wzrost lokuje nas na ogólnopolskim podium.

Przedmiotem niedawnego Narodowego Spisu Powszechnego, były nie tylko dane dotyczące ludności, ale i mieszkań. Według wstępnych danych 31 marca 2021 r. w Polsce istniało 15 mln 340 tys. mieszkań w 6 mln 948 tys. budynków. W porównaniu ze stanem z 2011 liczba mieszkań ta wzrosła o 13,7 proc. (a liczba budynków - o 14,9 proc). Jeszcze bardziej imponujący jest wzrost metrażu - o 20,3 proc. w stosunku do danych sprzed dekady. Dziś do dyspozycji Polaków 1 mld 138 tys. m kw. O 14,8 proc. zwiększyła się liczba izb w mieszkaniach – do ponad 57 mln.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wzrosła o 4,1 m2 i wynosi dziś 74,2 m2.

Mury pną się do góry

Jeśli chodzi o przyrost liczby budynków, Kujawsko-Pomorskie znalazło się na ogólnopolskim podium (19,1 proc.). Wyprzedzają nas jedynie (i to niewiele) Pomorskie (21,3) oraz Dolnośląskie (20,7). nCo ciekawe, nie ma to bezpośredniego przełożenia na liczbę mieszkań ani budynków mieszkalnych. Może to świadczyć o tym, że sporą część nowych budynków stanowią inwestycje komercyjne oraz obiekty użyteczności publicznej.

...ale niekoniecznie mieszkań