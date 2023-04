Donad Tusk w Chełmnie mobilizował sympatyków PO. Mówił o rozpoznaniu i uderzeniu we wroga [zdjęcia]

W poniedziałek (3.04.2023) przewodniczący PO Donald Tusk spotkał się z chełmnianami w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2. W Chełmnie powitał przewodniczącego PO marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. - Czekamy, że przedstawi nam pan wizję Polski. Gorąco wierzymy, że już wkrótce przejmie pan stery - mówił Całbecki.

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

- Jesteśmy tu po to, by wyrazić nadzieję co do naszej przyszłości dla nas i naszych dzieci. Dziękuję, że jest pan tu z nami - mówił marszałek Całbecki.

Tusk spotkał się z sympatykami w sali ZS nr 2 w Chełmnie

- Jestem poruszony wizytą w Chełmnie. Przed spotkaniem dowiedziałem się, że było umówione tu na lata temu. A moje losy i nas wszystkich tak się potoczyły, że musieliśmy je przełożyć - mówił Donald Tusk. - Cieszę się, że w tak licznym gronie się spotkaliśmy. Spotkanie zacząłem u rolników. Padły słowa nacechowane goryczą, że polski rolnik, też konsument polskiej żywności, ma powody do irytacji i pytania: co się stało, że jak u pana Dariusz z Gruczna pod Świeciem, hodowla przestaje być opłacalna? Mógłby sprzedać zboże, ale po cenie nieopłacalnej. Ceny nawozów dwukrotnie droższe. Mamy przekonanie wewnętrzne, że ktoś na tym zarabia. Ważne jest, by rolnictwo było w dobrej kondycji, a to kolejna grupa, która otwiera oczy, że coś nie gra. Mówiłem w czerwcu, że państwo musi działać w związku z napływem niekontrolowanym zboża z Ukrainy. Usłyszałem, że jestem antyukraiński. Minęło 9 miesięcy i rząd widzi, że sprawa jest poważna.

Tusk przekonywał, że PO chce zadbać o dobro polskiej rodziny. - Nie obrzucając się błotem, nie wymyślając konfliktów i nie zrzucając z siebie odpowiedzialności, mimo że się rządzi. Chcemy by polski rząd zaczął działać racjonalnie, wywiązywał się z obietnic. I w tym z marszałkiem Całbeckim jesteśmy zgodni. Przewodniczący PO odniósł się też do sprawy Jana Pawła II. - Marsze papieskie, dziedzictwo papieża, jego osoba to zbyt cenne rzeczy, by je tak instrumentalnie traktować, jak dziś to robi władza. To szarganie narodowych świętości. Z papieżem zaczyna być, jak z Wałęsą - nie można z niego zrobić figury politycznej. Powinniśmy z troską myśleć o dziedzictwie narodowym.

Donald Tusk mówił, że z marszałkiem myślą o naszym regionie jako nowoczesnym. - Powstały astrobazy, centra nauki, dziedzictwo Kopernika zobowiązuje. Ważna dyskusja dla mnie nie w jakim języku mówił Kopernik, a że jego historia może być przykładem. Imponujące, że takie rzeczy można robić w tej części świata, bo to ludzie lepiej chyba rozumieją ważna jest współpraca różnych ludzi. Tu czuć jak dobrze działa europejskość polska w życiu politycznym, intelektualnym. Przejeżdżałem obok miejsca, które jest dla mnie ważne - komin w Świeciu wciąż stoi. Miałem przyjemność malować ten komin w 1986 roku. Mówicie, że z Chełmna jest najpiękniejszy widok na Świecie, czyli miasto na widok po drugiej stronie Wisły. Z tego komina widziałem Chełmno i był jeden to też jeden z najpiękniejszych widoków na świecie.

Trwa głosowanie... Czy byłeś/byłaś świadkiem, jak pieszy wchodzi na przejście, nie patrząc, czy jedzie samochód? Nie widziałam/nie widziałem. Tak, to się rzadko zdarza. Tak, to się często zdarza.

Donald Tusk nawiązał także do inflacji, braku mieszkań, drogich kredytów.

- Jak władza jest skoncentrowana na własnych korzyściach materialnych to nie mają głowy do tego, by myśleć, jak ulżyć normalnemu człowiekowi, który idzie do sklepu - wytykał Tusk. - Jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, by skończyły się rządy tej ekipy. Mi nie zabraknie siły, by ta arogancja, agresja, pogarda wobec oponentów się skończyły. Przyzwoita, kompetentna władza oznacza niskie ceny. Z własnego doświadczenia - odchodziłem jako premier przy zerowej inflacji. Można tak trzymać gospodarkę, by ludziom może nie żyło się lepiej, ale nie gorzej. Życzę wam takiej wiary, bo to możliwe. [zdjecie]80862299[/zdjecie] - Mówi Pan tu o niedoli rolniczej, jak chce pan to naprawić i rozliczyć tych, co zarobili na zbożu? - pytała kobieta z sali.

Tusk i tu nie odpowiedział na pytanie. Mówił, że... nie ma odpowiednich dokumentów. - Nie możemy uzyskać odpowiedzi od ministra. Potrzebuję dokumenty - mówił Tusk. - Na kłopotach, biedzie polskich rolników ktoś zarabia. Jeśli opozycja wygra wybory - będziemy nie wśród trzech najgorszych państw w Europie pod względem inflacji, a trzech najlepszych.

- 95 komisarzy wyborczych odwołano i posadzono swoich. Co można zrobić, bo już w tej chwili są sfałszowane wybory? - padło pytanie z sali. - Jeszcze wyborów nie sfałszowali i w dużym stopniu od nas zależy, czy będą w stanie w sposób bezpośredni sfałszować. Partie obywatelskie przystąpiły, dzięki aktywistom KOD-u, do akcji kontrolowania społecznego wyborów. Będą mężowie i damy zaufania - mówił Tusk. - Można się zgłaszać, jeśli się chce w tym pomóc. Wybory są wolne, ale nieuczciwe. My musimy te wybory wygrać. Chełmno jest miastem miłości, więc może to dobre miejsce, by powiedzieć do tych, którzy się angażują, przeżywają politykę, by sympatyzując z jedna partią polityczną nie atakowali tej drugiej. Przestańmy się kaleczyć, dokuczać mimo animozji. [zdjecie]80862285[/zdjecie]

Przewodniczący PO mówił, że trzeba poznać, kto jest wrogiem i uderzyć

Zarazem Donald Tusk mówił, że powinniśmy zdefiniować, kto jest naszym przeciwnikiem, niebezpiecznym wrogiem i w niego precyzyjnie uderzyć.

- Dziś Balcerowicz w radiu skrytykował pana za obietnice, populizm. Skąd będą pieniądze na obietnice? I czy - jeśli opozycja przejmie władzę - odwrócicie pakiet klimatyczny? - pytał mężczyzna. Na pytanie, skąd zamierza wziąć pieniądze Tusk również nie odpowiedział. - Ludzie powinni nauczyć się chronić klimat - mówił Tusk. - To tak, jak z filozofią - nikt nie umie udowodnić, że Bóg jest, ale lepiej żyć tak, jakby był. Tak samo z klimatem, lepiej żyć dbając o niego. Balcerowicza zdenerwowało "babciowe". Nie jest moją rolą uczyć go liczb. Kobieta po urlopie macierzyńskim, jak będzie chciała iść do pracy otrzyma 1,5 tys. zł na opiekę nad dzieckiem. Jeśli brutto zarobi 5 tys. brutto to odda w postaci składek 1550 zł. Pieniądze rodzą się z pracy, nie rozdawania. I to nasze najlepsze projekty.

Przewodniczący PO mówił też o pomyśle na kredyt 0 proc. - Czy ktoś zrobi dobry biznes w mieście, który jest puste? Firmy będą działać, jak młodych nie będzie? Ta władza doprowadziła do tego, że ludzie chcą wyjeżdżać – mówił Tusk. - Zatrzyma ich to, że będą mieli gdzie mieszkać. Starzejemy się jako społeczeństwo. Warto szukać środków, by młodych zatrzymać. Balcerowicz krytykuje, ale my nie chcemy rozdawać pieniędzy, bo by wziąć kredyt 0 proc. trzeba pracować. Teraz młodzi nie kupią mieszkania, bo raty i odsetki ich zabiją.

Ustawa prawo spółdzielcze jest bardzo stara

- Po 8 latach rządów minister rozwoju ogłasza kolejny program dotyczący budownictwa mieszkalnego. Najpierw trzeba zmienić prawo. Ustawa prawo spółdzielcze obowiązuje od 40 lat. Czas na nowe otwarcie i umożliwienie fachowcom budowę mieszkań dla młodych - mówił uczestnik spotkania. Tusk przyznał, że nie wiedział, że ta ustawa ma już taka "brodę".

- Czy będzie ustawa gwarantująca niepełnosprawnym w stopniu znacznym pojechanie na turnus rehabilitacyjny co roku bez kolejki? Może pan obiecać? - pytał niepełnosprawny syn posłanki PO Iwony Hartwich. Tu też obietnica z ust Tuska nie padła. Mimo iż wspomniał, że na jego spotkania dociera wiele osób niepełnosprawnych.

Zobaczcie zdjęcia z wizyty Donalda Tuska w Chełmnie

W powiecie chełmińskim byli dziś parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej: Małgorzata Chmiel (poseł), Kazimierz Kleina (senator), Tomasz Lenz (poseł), Krzysztof Mieszkowski (poseł), Sławomir Neumann (poseł). Odwiedzili m.in. ZAZ, gdzie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych rozmawiano o aktualnych problemach.

Inne spotkania reprezentantów PO w Kujawsko-Pomorskim

Donald Tusk był w Chełmnie, Tomasz Grodzki - w Sępólnie Krajeńskim, Borys Budka - w Inowrocławiu, Małgorzata Kidawa-Błońska - w Lipnie, a Katarzyna Lubnauer - we Włocławku. Inni liderzy i działacze KO również przyjeżdżają do Kujawsko-Pomorskiego. Spotkania odbędą się w 21 miejscach.