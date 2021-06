Dopłaty bezpośrednie 2021. Nie przegap 17 czerwca, bo stracisz pieniądze! Biura Agencji w Kujawsko-Pomorskiem dłużej otwarte OPRAC.: Ewelina Sikorska

Do 15 czerwca 2021 roku do Agencji wpłynęło 1,16 mln wniosków o przyznanie dopłat. Spóźnialscy - to dosłownie ostatni moment na to, żeby złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie pełnej wysokości. "Biura Powiatowe ARiMR do 17 czerwca są czynne w godzinach 7:30-18:00", informuje kujawsko-pomorski oddział.