Dorabianie do emerytury 2024 - zasady. O tym muszą pamiętać seniorzy - 29 lutego mija ważny termin. ZUS przypomina! [28.02.2024 r.] OPRAC.: mm

Niektórzy emeryci i renciści do końca tego miesiąca muszą złożyć odpowiednie oświadczenie w ZUS. Nie można przekroczyć tego terminy. Kto musi się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?Czytaj więcej na kolejnych stronach -----> Adam Jankowski Zobacz galerię (7 zdjęć)

Do końca tego miesiąca część rencistów i emerytów ma czas, by złożyć odpowiednie oświadczenie w ZUS. Tego terminu nie można przekroczyć. Zobacz, kto musi zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.