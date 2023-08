Dorośli i nastolatki mogą się zgłaszać na warsztaty poetyckie, które organizuje w Grudziądzu Stanisław Raginiak DD

Stanisław Raginiak z Grudziądza już 28 raz organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie Fot. Daniel Dreyer

Stanisław Raginiak to od lat mieszkający w Grudziądzu, uznany pisarz. Właśnie organizuje on 28. już edycję Ogólnopolskich Warsztatów Poetyckich. Odbędą się one w ramach Grudziądzkiej Jesieni Poezji zaplanowanej na weekend 22-24 września.