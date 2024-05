Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka [12.05.2024] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Dorota Gardias świetnie wygląda w bieli, czerwieni i czerni, ale nie tylko!

Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa.