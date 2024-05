Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz [1.06.2024]

Dorota Szelągowska - taka jest na co dzień

Jest lubianą prezenterką i cenioną projektantką wnętrz. Jej programy "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota was urządzi" od lat cieszą się uznaniem wśród widzów. Prywatnie jest córką pisarki, Katarzyny Grocholi. Jej mężem był Adam Sztaba (od 2013 do 2015 roku), mają syna - 22-letniego Antoniego.

Ostatnio Dorota Szelągowska zamieściła na Instagramie romantyczny film ze swoim partnerem Wojtkiem. - To był bardzo dobry rok. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że najlepszy. Dziękuję, Wojtuś - napisała projektantka wnętrz. Pod postem pojawiło się wiele pytań, czy Dorota Szelągowska wyszła za mąż .

Tak mieszka i żyje teraz Dorota Szelągowska

Dorota Szelągowska przyznała na Instagramie, że przeprowadzki to jej jeden z największych nałogów: - Uwielbiam się przeprowadzać - to mój drugi nałóg po paleniu - napisała. Ostatnio z luksusowego apartamentu przeprowadziła się do dużo mniejszego mieszkania na warszawskim Żoliborzu.