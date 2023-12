Dostałeś 125 zł zwrotu za prąd? Do 15 grudnia trzeba spełnić te warunki! Inaczej doliczą do rachunku 125 zł

Zwrot za prąd. Nie potrzeba wniosku!

Na Kujawach i Pomorzu klienci Enei i Energi

Różnica jest taka, że klienci Enei mają czas na wywiązanie się ze swoich warunków do 15 grudnia, a Energi do 31 grudnia 2023 roku.

Te warunki trzeba spełnić, by otrzymać zwrot za energię

Warunki z punktu 2., 3. oraz 4. według Energi należy spełnić do 15 grudnia 2023 roku. Na stronie Energi możemy również przeczytać o tym, że realizacja punktów 5. oraz 6. jest możliwa do 31 grudnia 2023 roku. Enea natomiast informuje, że ze wszystkich zobowiązań trzeba się wywiązać najpóźniej do 15 grudnia 2023 roku.

"Jeśli klient nie spełni żadnego, to po przeprowadzeniu weryfikacji, rachunek za energię elektryczną zostanie powiększony o 125,34 zł" - informują klientów sprzedawcy prądu.

"Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne zachęcamy do założenia konta w eBOK i aktywacji e-faktury - to jeden z warunków uprawniających do obniżki" - przeczytał na piśmie dołączonym do faktury pan Jan z Bydgoszczy, klient Enei.

- Zrobiłem to zaraz w tym samym dniu na stronie Enei - zdradza bydgoszczanin.