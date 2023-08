Dożynki gminne w Koronowie nie tylko na ludową nutę. Oj działo się! Tak się bawiliście na Święcie Plonów [zdjęcia]

Bryczką przez miasto

Ponad 500 osób zjechało do Wilcza, by szukać pamiątek po słynnej bitwie z Krzyżakami

Trzy dni szykowania

- Jest nas w kole 37 kobiet. To dla nas pierwsza tak duża impreza w tym roku. Przygotowałyśmy pierogi, kluski ziemniaczane z kapustą, upiekłyśmy ciasto – sernik i jabłecznik. Trzy dni się szykowałyśmy – zdradza Magdalena Gajewska, przewodnicząca KGW w Wierzchucinie Królewskim.

Wśród honorowych gości m. in. poseł Jan Szopiński i Jarosław Jakubowski reprezentujący wojewodę. Burmistrz Patryk Mikołajewski oszczędził obecnym długiej przemowy. Życzył wszystkim dobrej zabawy i dobrej pogody. - Mam nadzieję, że dopisze i odgonimy to fatum deszczowych koronowskich dożynek. To ostatnie życzenie nie do końca się ziściło, bo koniec imprezy był znowu deszczowy.

Podczas dożynek m. in. nagrodzono laureatów gminnego konkursu na najpiękniejszy ogród. Pierwsze miejsce zajął Jacek Milecki z Koronowa, drugie Jolanta Lewandowska z Nowego Jasińca.

Z kolei honorowe odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Dorota Runka z Lucimia, Władysław Glonek z Wilcza oraz Władysław Partatus z Wierzchucina Królewskiego.