Dożynki w Solcu Kujawskim jak za dawnych lat. Wśród gości Irena Santor! Zobaczcie zdjęcia

Pani Irena jest honorową obywatelką Solca Kujawskiego i chętnie przy każdej okazji odwiedza miasto, w którym spędziła dzieciństwo. Nie mogło jej zabraknąć także na dożynkowej zabawie w Solcu. Serdecznie witano też drugiego honorowego obywatela ks. kan. Tadeusza Zabłockiego.

- Dziękujemy naszym rolnikom, sadownikom i producentom żywności. Chcemy by dziś odpoczęli i poczuli zadowolenie z pracy, dzięki której na naszych stołach pojawia się przysłowiowy bochen chleba. To ważna i ciężka praca. Odnosimy się do niej z szacunkiem – mówiła ze sceny Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego.