Dr Jan Styczyński ze szpitala Jurasza w Bydgoszczy: - Bez dawcy nie ma transplantacji

Jak wygląda proces pobrania szpiku kostnego? Wiele osób chce być dawcą, bo to jest szlachetny cel i to jest prawda. Natomiast, gdy do danej osoby zadzwoni telefon z konkretnym zapotrzebowaniem, to często ten potencjalny dawca zaczyna mieć wątpliwości typu: „Czy to pobranie szpiku będzie bolało?” lub „Co będzie się ze mną w ogóle działo?” I w tym momencie, ja jako lekarz, ale i dawca tego szpiku mogę – z pełną odpowiedzialnością i świadomością powiedzieć, że zabieg ten jest bardzo bezpieczny. Zawsze z takim ewentualnym dawcą są przeprowadzane rozmowy, nie ma dla niego żadnego zagrożenia. Obecnie komórki można oddać ze szpiku albo z krwi obwodowej – w 90 proc. jest to pobranie z krwi. Bez znieczulenia, bo jest to zabieg bezbolesny i przebiega w komfortowych warunkach. I jest nieinwazyjny – ja jednego dnia oddałem swoje komórki, a następnego udałem się na zagraniczną konferencję. Co prawda to wielogodzinny zabieg, ale efekt końcowy jest niezmiernie ważny i daje dawcy ogromną satysfakcję. Natomiast dla biorcy, jest to kwestia życia.

Jak doszło do tego, że i pan profesor został dawcą?

Przeszczepianiem komórek krwiotwórczych zajmuję się od ponad 20 lat. Od samego początku, mam tę świadomość, że najważniejszym ogniwem w procesie transplantacji jest dawca. Bez niego, nie ma tej transplantacji. I gdy, przez te lata mojej pracy namawiałem ludzi, aby tymi dawcami zostali to okazało się, że i ja również mogę nim być. I tak też się stało. Chciałem zostać dawcą po to, aby – po pierwsze udowodnić innym, że to o czym mówię, wcielam również w swoje życie. Po drugie - w ten sposób, dołączyłem do tego systemu dawców. A zaraz potem życie pokazało, że na moje komórki krwiotwórcze pojawiło się zapotrzebowanie. W naszym szpitalu przeszczepiamy szpiki kostne od 19 lat. Do tej pory wykonaliśmy takich zabiegów 550. Może się wydawać, że jest to niedużo, ale –jesteśmy drugim po Wrocławiu, najbardziej aktywnym ośrodkiem pediatrycznym w kraju. Trafiają do nas pacjenci, praktycznie z całej Polski północnej. W szczególności współpracujemy z Gdańskiem, Białymstokiem, Olsztynem i Szczecinem. Wyniki po tych przeszczepach mamy takie, jak średnia europejska co oznacza, że jest dobrze. A przeszczepiamy coraz trudniejszych pacjentów - takich, których 20 lat temu by się do tych zabiegów nie zakwalifikowało.