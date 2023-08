Dramat! Biegający luzem pies zaatakował rodzącą łanię daniela w lesie w Grudziądzu. Właściciel psa nie zareagował i oddalił się

Leśnicy są bardzo wstrząśnięci tą interwencją... Nie tak miał rozpocząć się nowy tydzień... Rano otrzymali zgłoszenie od mieszkańców, którzy spacerowali po lesie na wysokości osiedla Lotnisko z informacją, że zauważyli ranne zwierzę leśne. Nim je znaleźli słyszeli piski zwierzyny, a także widzieli biegającego luzem psa.

Po dotarciu na miejsce służb leśne natychmiast przetransportowały łanię do lecznicy weterynaryjnej. To co szokuje najbardziej, to to że okazało się że łania była w zaawansowanej ciąży i w trakcie porodu. Dlatego nie zdołała uciec przed psem... Niestety mimo natychmiastowej reakcji tuż po zgłoszeniu, nie udało się pomóc ani ładni ani przychodzącemu na świat małemu cielakowi. Obrażenia okazały się zbyt poważne, aby uratować leśną zwierzynę. Miała liczne ślady pogryzienia i kąsania w okolicach podbrzusza i zadu.