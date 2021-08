Dramat w Toruniu. „Ugotowali” korzenie 450-letniego pomnika przyrody. Zabytkowy dąb umiera [GALERIA]

O sprawie jako pierwszy poinformował Szymon Spandowski z toruńskich „Nowości”. Z jego relacji wynika, że przyczyną obumierania drzewa była awaria, do której doszło 21 lipca. Pracownicy PGE zlokalizowali tego dnia nieszczelność sieci ciepłowniczej w rejonie budynku przy ul. Głowackiego.

Problem w tym, że do usunięcia nieszczelności przystąpiono dopiero następnego dnia w godzinach porannych. Wówczas to wyłączono dopływ ciepłej wody dla okolicznych budynków.

Dąb z ulicy Głowackiego znajduje się na ogrodzonym terenie przedszkola. Drzewo ma 26 metrów wysokości i 360 cm w obwodzie, jego wiek oblicza się na 450 lat. W 1970 roku dąb uznany został za pomnik przyrody, jako jedno z pierwszych drzew w mieście.

Komentarz

Jeśli potwierdzą się o opóźnionej interwencji PGE, mamy do czynienia z ogromnym skandalem. Czy potrafimy wyobrazić sobie, że z podobną przewlekłością spotyka się wyciek z ropociągu albo z instalacji w fabryce chemicznej? A przecież skutek wycieku przy ul. Głowackiego okazał się równie zabójczy.

Nie ma wytłumaczenia, że nie było sił i środków. W sytuacji zagrożenia ekologicznego albo groźby dla dóbr kultury, do dyspozycji mamy różne służby, łącznie z wojskiem.

To straszny czas dla przyrody w Toruniu. Wiele starych drzew uschło w tym roku z powodu suszy. Aż nieprawdopodobne, żeby drzewo, które przetrwało nawet potop szwedzki, uśmiercić w tak głupi sposób.