Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur [10.05.2023]

Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów. Co proponują przedsiębiorcy? W piśmie mowa jest m.in. o cięciach w wypłatach trzynastych emerytur i likwidacji "czternastek". Szczegóły na kolejnych stronach ----->

Pixabay