Drewno do wędzenia kiełbasy, ryby, szynki - jakie wybrać? Takich drzew unikaj, żeby mięso nie wyszło gorzkie OPRAC.: Agata Wodzień-Nowak

Jakim drewnem wędzić szynki, ryby i kiełbasy, jakiej wilgotności powinno być drewno, od czego zależy kolor i smak wędlin z wędzarni? Podpowiadamy też, jakiego drewna nie używać do wędzenia, bo efekt może być zawodem. Wędzarnia na działce to twoje spełnione marzenie? Zapraszamy do przewodnika dla początkujących. Odpowiadamy tu na najważniejsze pytania.