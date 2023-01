Drony nad zakładami Soda Polska Ciech w Inowrocławiu. Zbierały ważne informacje dotyczące infrastruktury oraz stanu powietrza nad fabryką

Sprawdzenie stanu infrastruktury, budynków, stawów odpadowych czy szczelności kilkuset kilometrów sieci rurociągów, a także badanie jakości powietrza oraz inwentaryzacja składowisk węgla - to tylko niektóre zadania zrealizowane w fabryce Ciech w Inowrocławiu przez nowoczesne drony. Realizowane przez zespół PwC działania dostarczą spółce Ciech Soda Polska szczegółowych informacji na temat kondycji infrastruktury oraz stanu powietrza nad jej inowrocławską fabryką. Jednym z efektów oblotu dronów będzie trójwymiarowa mapa zakładu w Inowrocławiu. Analiza przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych to jedno z pierwszych zastosowań tej techniki do inspekcji fabryk z sektora chemicznego w Polsce.

Przelot czterech dronów nad zakładem Ciech w Inowrocławiu został zrealizowany na początku grudnia. Latające maszyny stworzyły dokładny, trójwymiarowy obraz fabryki, a także dostarczyły wyczerpujących informacji na temat stanu infrastruktury przesyłowej, stawów odpadowych czy jakości powietrza. Badanie dronem wyposażonym w zestaw czujników i precyzyjną aparaturę pomiarową znacząco wesprze usprawnienie pracy zakładu, zwiększenie efektywności produkcji i ograniczenie jej wpływu na środowisko naturalne. Ze względu na rozległą powierzchnię zakładu, wynoszącą 2,5 mln m2 - czyli tyle, ile wyniosłaby powierzchnia ponad 357 boisk do piłki nożnej - a także mnogość i złożoność istniejących tam ciągów produkcyjnych, stanowi wyjątkowo cenny materiał analityczny. Inspekcję przeprowadził zespół Drone Powered Solution (DPS) - globalne centrum kompetencji w zakresie technologii dronowych, satelitarnych i geoprzestrzennych PwC, zlokalizowane w Polsce.