Druga waloryzacja emerytur 2024 - prognozy wyliczeń. Wypłata zależna jest od kilku czynników [31.03.24] S/PAP

Na kolejnych slajdach zobaczysz prognozowaną drugą waloryzację emerytur 2024 - przy ewentualnym wskaźniku 5%. To na razie poglądowe wyliczenia przygotowane przez dziennik "Fakt". Ostateczny wskaźnik zostanie podany latem tego roku. Łukasz Kaczanowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

Druga waloryzacja rent i emerytur będzie zastosowana, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Uchwalona ma zostać wprowadzona do sierpnia tego roku, ale będzie to rozwiązanie systemowe. Co to oznacza? Druga waloryzacja emerytur będzie, ale tylko w przypadku wysokiej inflacji.