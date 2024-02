Druga waloryzacja emerytur. Mamy przykładowe wyliczenia zmian od października [16.02.2024 r.]

Druga waloryzacja emerytur 2024 - takie mają być zasady

Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne. Takie będą podwyżki od marca

Październikowa waloryzacja emerytur i jej wpływ na tradycyjne podwyżki

Zmiana w systemie waloryzacji może prowadzić do istotnych skutków dla przyszłych podwyżek emerytur. Na przykład, październikowa waloryzacja mogłaby wynieść minimum 5%, co oznacza, że waloryzacja w marcu (w przyszłym roku) byłaby pomniejszona o ten wskaźnik.

Oznacza to, że w przypadku realizacji prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podwyżka emerytur w marcu przyszłego roku mogłaby ograniczyć się jedynie do 2,5%. Niemniej jednak, istnieje pewien plus - seniorzy nie musieliby czekać cały rok na rekompensatę za wzrost cen, gdyż druga waloryzacja pozwoliłaby na częściową kompensację już w drugiej połowie roku.