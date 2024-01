Druga waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku - jakie będą zasady? Rząd zdradza pierwsze szczegóły [24.01.2024 r.]

Pracujemy nad stworzeniem mechanizmu drugiej waloryzacji rent i emerytur tak, by przy określonym wskaźniku inflacji była ona przeprowadzana nie tylko w marcu, ale jeszcze raz w roku, np. we wrześniu - powiedziała PAP szefowa rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że potrzeby seniorów są jednym z priorytetów ministerstwa, co znalazło odzwierciedlenie w umowie koalicyjnej. Zaznaczyła, że szczególnie istotne są rozwiązania systemowe, które zapewnią stabilność finansową emerytów.

- Wszystkie dodatki - trzynastka, czternastka - będą oczywiście utrzymane, są na to zabezpieczone środki, ale one nie mają charakteru systemowego, one nie dają takiej stabilności, pewności seniorowi - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.