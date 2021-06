Drugi dzień dyskusji w ramach Krajowych Dni Pola. Możesz śledzić je w sieci, mowa będzie o Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027

Krajowe Dni Pola 2021, to okazja do odwiedzenia w nadchodzący weekend (19 i 20.06) Minikowa koło Nakła. Będą tutaj czekać maszyny rolnicze, rośliny uprawne i oferty branżowych firm. W ramach święta rolnictwa, zorganizowana została również konferencja online pod hasłem „Europejski Zielony Ład na [email protected] w Polsce”. Dziś jej druga odsłona! W jaki sposób można dołączyć do uczestników? Lista dzisiejszych tematów?