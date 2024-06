Druhowie z OSP Bukowiec mają nowy wóz. Zobacz zdjęcia

Strażacy z Bukowca, wspólnie z mieszkańcami, przywitali już zupełnie nowe Renault Master, zabudowane przez firmę BIBMOT z Mielca. Pojazd z napędem 4x2. Przystosowany jest do przewozu sześciu osób. Ma zbiornik wodny o pojemności 200l, jest wyposażony między innymi w agregat wysokociśnieniowy, zestaw do ratownictwa technicznego, narzędzia hydrauliczne, sprzęt do usuwania wiatrołomów, do ratownictwa medycznego, maszt oświetleniowy. Posłuży głównie do ratownictwa technicznego.