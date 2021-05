Duże banki w Polsce ogłaszają przerwy w działaniu! Co z pieniędzmi? [Pekao, mBank, Idea Bank - 8.05.21] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Zobacz galerię (6 zdjęć) Problemy z dostępem do konta. Banki ogłaszają, że w weekend (7-9 maja) klienci mogą mieć problemy z płatnościami kartą lub wypłatami środków z bankomatów.Utrudnienia i przerwy w bankach mają związek z pracami technicznymi, które zaplanowano na ten weekend.Klienci kilku dużych banków mogą mieć problemy z płatnościami kartą lub wypłatami środków z bankomatów.Czy Twój bank jest na liście? Jakich utrudnień można się spodziewać? Sprawdź na kolejnych slajdach >>>>> pixabay.com Zobacz galerię (6 zdjęć)

