Dwa dogi kanaryjskie dotkliwie pogryzły dziecko. - Szarpały go jak schabowego - mówi mama chłopca. 11-latek trafił do szpitala w Grudziądzu

Do dramatycznych scen doszło na terenie jednej z miejscowości w Gminie Cekcyn w powiecie tucholskim. Pani Anna przywiozła tutaj swoją starszą córkę na wakacje do rodziny chłopaka córki. Wraz z nią przyjechał też młodszy syn. - Siedzieliśmy na tarasie, rozmawialiśmy. W pewnym momencie właściciel posesji stwierdził, że musi wypuścić psy które były w domu, aby pobiegały i "przywitały się". Prosiliśmy, żeby nie biegały przy nas bo się boimy - opowiada mama rannego chłopca. - Nie miały kagańców, nic. Wyszły i biegały.

Po pewnym czasie jeden z czworonogów wrócił na taras gdzie siedzieli goście. - Podszedł do syna, powąchał go i rzucił się niego. Za chwilę podbiegł drugi i też go dopadł - relacjonuje pani Anna. - To były sekundy... One go ściągnęły z tarasu na trawnik. Gryzły go po głowie, udach. Były w takim szale, że robiły już to na oślep... Szarpały go jak "schabowego": prawo - lewo.