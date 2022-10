Dynia to bomba witaminowa."Oprócz rozwijających się upraw dyni na pestki, wzrasta popyt na miąższ"

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach podaje, że oprócz rozwijających się upraw dyni na pestki, wzrasta popyt na miąższ. - Charakteryzuje się on wysoką wartością odżywczą i jest znakomitym komponentem dodawanym do różnych produktów dla dorosłych i dzieci. Miąższ dyni wykorzystuje się do produkcji wielu przetworów, marynat, dżemów, sosów i ciast – wyliczają Justyna Szwejda-Grzybowska, Anna Wrzodak i Stanisław Kaniszewski z IO.