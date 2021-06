Dżem z truskawek. Przepis jest bardzo prosty, a zamyka tradycyjny smak lata w słoiku Agata Wodzień

Dżem truskawkowy pozwala poczuć smak lata prosto ze słoiczka. Przepis na przygotowanie jest prosty. pixabay.com/congerdesign

Druga połowa czerwca oznacza w Polsce sezon na truskawki, jedne z ulubionych owoców. Jak zrobić dżem truskawkowy? To bardzo proste, a my podajemy wypróbowane przepisy. To może być dżem z kawałkami owoców albo aksamitny, gładki mus.