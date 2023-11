Działkowcy z Kujaw i Pomorza alarmują: "Na naszych ROD-ach wybudują bloki". Takie zmiany szykują się w ogródkach działkowych

"

- Na tym przykładzie pokażę, czym są ROD-y dla działkowców. W sezonie owocowym przyszedł do mnie jeden pan i powiedział, że jest milionerem - opowiada nam Piotr Gadzikowski, prezes Okręgu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. - Myślałem, że wygrał w loterii, a on mówi, że jego drzewa aż uginają się od czereśni, a one kosztują w sklepie tyle, że jest bogaczem, a jego owoce są jeszcze droższe niż w sklepie, bo ich nie pryskał i są ekologiczne. Tak samo, jak odwiedzają nas dzieci z przedszkoli i pytają: "To tutaj są marchewki, a nie w Biedronce? Jeśli ludzie stracą swoje działeczki, to im serca pękną. To odskocznia od miasta dla wielu emerytów. Tymczasem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dobiegają końca prace nad przepisami, które mogą poważnie zagrozić ROD-om.