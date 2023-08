Dzięki tej zmianie będzie nowy wiek emerytalny 2024. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur [2.08.2023 r.]

Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła minister rodziny Marleny Maląg.

Minister rodziny odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy.

Wiele zmian w systemie podatkowym wprowadził Polski Ład. To między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych rocznie. W ramach sporej reformy wprowadzono także nowe ulgi. Wśród nich jest jedna skierowana tylko dla seniorów. PIT-0 dla seniora, bo o nim mowa, dotyczy osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal kontynuują pracę i nieprzechodzą na emeryturę. Wówczas dochód takich osób do 85 tys. zł jest zwolniony z podatku.