Dzięki tej zmianie emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [1.08.2023]

Trzynasta emerytura jest świadczeniem opodatkowanym składką . Największym beneficjentem trzynastki jest NFZ, który pobiera od każdej wypłaconej trzynastki 9 proc., co jest elementem funkcjonowania w tym systemie. W rezultacie „trzynastka” w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek.