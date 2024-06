Dzięki temu szczypiorek wystrzeli do góry i zgęstnieje. Oto prosty i domowy nawóz do szczypiorku [14.06.2024]

Szczypiorek - termin siewu

Szczypiorek to roślina wieloletnia, która w umiarkowany sposób radzi sobie z niskimi temperaturami. Do gruntu możemy siać go już w marcu aż do maja. W domu nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać go cały rok.

Jak prawidłowo siać szczypiorek? Zrób w ziemi otwór o głębokości 0,5 do 1 cm. Wysiej kilkanaście nasion na doniczkę. W gruncie siew wykonuje się w odstępach co około 30 cm. Pierwsze kiełki pojawią się po około 2-3 tygodniach.