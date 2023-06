Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani [15.06.2023 r.]

Ogórek - co to za roślina?

Ogórek (z łac. Cucumis L.) to rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych. Obejmuje ponad 50 gatunków. Ogórek rośnie w krajach na całym świecie. Najbardziej rozpowszechnione, a zarazem o największym znaczeniu ekonomicznym, są dwa gatunki – ogórek siewny i melon. Obydwa te gatunki uprawiane są także w Polsce.

Ogórek ma podłużne, cylindryczne do kulistawych, wielonasienne jagody o różnej barwie (zielone, żółtawe do brązowych, czasem dwukolorowe, pręgowane). Powierzchnia owoców jest zróżnicowana – gładka do owłosionej, czasem kolczasta, łuskowata, fałdowana.

