Dzięki temu twój aloes w doniczce będzie kwitł. To roślina dla zapominalskich [13.06.2024]

Aloes to roślina o charakterystycznych mięsistych liściach z drobnymi kolcami. W naturze osiąga nawet 100 centymetrów wysokości, choć w domowych warunkach jest znacznie mniejszy. To oryginalna roślina, która doda wnętrzu charakteru, a przy tym może być wykorzystywana do tworzenia domowych kosmetyków i napojów!