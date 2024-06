Dzięki tym trikom owoce dojrzeją w mgnieniu oka. Tak pocieszysz się ich smakiem [20.06.24]

Lato to bez dwóch zdań sezon pełen pysznych i zdrowych owoców. Truskawki, banany, mango, czy awokado można jeść na surowo, jak również dodawać do wielu ciast oraz deserów. Niestety, w sklepach często są sprzedawane owoce niedojrzałe – zielone, twarde, gorzkie, nienadające się do spożycia. Co można z nimi zrobić?