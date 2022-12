Dzięki tym zasadom zapewnisz sobie szczęście i bogactwo w 2023 roku. Te zasady przynoszą szczęście [30.12.2022 r.] Weronika Błaszczyk

Dlaczego warto mieć pełną lodówkę i kupić nową bieliznę? Oto najpopularniejsze przesądy noworoczne! Warto je przestrzegać, by pomóc swojemu szczęściu. Sprawdź najpopularniejsze sylwestrowe przesądy ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (12 zdjęć)

Nowy 2023 rok to wiele dni, które niosą ze sobą liczne nowe możliwości i szanse. Każda osoba chce, by jej kolejny rok był bardziej udany niż poprzedni. W takim właśnie celu ludzie tworzą swoje listy postanowień noworocznych, wyznaczają sobie cele do zrealizowania lub decydują się na rozpoczęcie nowego hobby, pracy czy czegoś jeszcze innego. Co ciekawe z Sylwestrem i startem nowego roku związanych jest wiele przesądów, które mają zapewnić między innymi szczęście, miłość, bogactwo i powodzenie. Sprawdź, dlaczego pewnych rzeczy warto nie robić bądź wręcz przeciwnie trzeba koniecznie wykonać, by nadchodzące miesiące były jak najlepsze!