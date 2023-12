Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2023 w Żninie [zdjęcia]

- Narody, które tracą pamięć, przestają istnieć. W 1980 roku zawiązaliśmy na tej ziemi bardzo prężny i silny oddział Solidarności Ziemi Pałuckiej, który trwał nie tylko do okresu Stanu Wojennego, ale też przez podziemny zarząd Solidarności, aż do 1989 roku w takim składzie jak wcześniej. Trwał dalej i trwa do dziś. Wspominamy dziś szczególnie tych, którzy oddali życie za wolność. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy w 1980 roku i później przystąpili do Solidarności i razem z nami starali się zmienić los ludzi - powiedział przy pomniku Walk i Męczeństwa Andrzej Wybrański.

- Nieodzownym i niezbywalnym prawem każdego człowieka jest wolność. Walczyliśmy o wolność po to, aby ludzie mogli godnie żyć. Nie było tam jednak w tej walce, choć problemy stawiane były czasami trudne i bardzo mocne, to nigdy nie było wulgaryzmów. Wszystko odbywało się z poszanowaniem ludzi, bez względu na to, po której stronie byli. Wspomniałem, że wolność jest niezbywalnym prawem człowieka. Mam pewne obawy dotyczące tego jak toczyć się to będzie dalej. Bez względu na to jak oceniać będziemy media, to jednak przez ostatnie lata były to różne narracje. Można było zdobyć informacje z jednej i drugiej strony. Każdy, kto potrafi wyciągać wnioski, mógł to zrobić. Zapowiadanie likwidacji telewizji państwowej są bardzo groźne dla naszej wolności. Istnieje obawa, że będzie tylko jedna narracja, która odbiera to, co leży u podstaw wolności człowieka, odbiera wolność słowa. Mam jednak nadzieję, że wszyscy tu obecni nie pozwolą się odrzeć z tej możliwości trwania w wolności słowa - dodał Andrzej Wybrański.