Dzień Strażaka w Grudziądzu 2021. Zawsze w gotowości na dźwięk syreny. W ostatnim czasie byli ogromnym wsparciem dla medyków [zdjęcia] PA

Strażacy zarówno zawodowcy jak i ochotnicy stanęli przed nowymi wyzwaniami związanymi z walką z pandemią. I jak zawsze - podołali. Wielu z nich z uprawnieniami ratowników medycznych, także z Grudziądza, zostało delegowanych do szpitali "covidowych". - To była ważna misja, jednak mimo wszystko mojemu sercu bliższa jest straż pożarna - przyznaje ogniomistrz Rafał Wiśniewski z PSP w Grudziądzu, który został skierowany do pomocy w warszawskim szpitalu MSWiA. Okazją do podziękowań za ofiarną służbę każdego strażaka i druha były wczorajsze obchody Dnia Strażaka. Były odznaki i awanse.