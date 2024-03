Dzień Teściowej - 5 marca. Życzenia dla teściowej - krótkie śmieszne wierszyki i życzenia sms [5.03.2024 r.]

Dzień Teściowej - 5 marca

Teściowa to matka żony , obecnie to także matka męża, kiedyś nazywana świekrą.

Dzień Teściowej obchodzimy w Polsce 5 marca. Jako pierwsi świętowali ten dzień Francuzi jako wyraz wdzięczności i podziękowania za obecność, wkład włożony w pomoc w życiu rodzinnym i wychowywanie wnuków. To doskonała okazja, by docenić teściową, czyli mamę męża lub żony. Warto wysłać życzenia teściowej, by okazać szacunek i podziękować za pomoc, obecność, zaangażowanie. To zajmie zaledwie chwilę, a teściowa z pewnością poczuje się ważna, kochana i doceniona.