Dzień Zmarłych w Meksyku 2021: jak obchodzi się zaduszki w dawnym kraju Azteków? Odsłaniamy uroki i tajemnice Dia de Muertos Emil Hoff

Między 31 października a 2 listopada obchodzi się Dzień Zmarłych w Meksyku. Główne obchody przypadają na 2 listopada i to właśnie formalnie Dia de Muertos. Meksykańskie zaduszki obchodzi się jednak inaczej niż w Polsce. W Dzień Zmarłych tamtejsze miasta i wioski zmieniają się niemal nie do poznania, ulice wypełniają się kolorowymi paradami, a cmentarze rozświetla całe morze świec. Obchody Dnia Zmarłych to świetny czas na wycieczkę do Meksyku i sprawdzenie, jak kraj zmienia się na czas tego niezwykłego święta.