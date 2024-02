Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta [15.02.2024]

„Tak, ta miłość obudziła we mnie pragnienie stworzenia wspólnego domu, cudownie zmieniając perspektywę z ja na my. Czuję, że ten rok jest powiewem świeżości przy naszym wspólnym stole. Trzymajcie kciuki moi mili, żeby starczyło nam energii (i kasy), byśmy w wakacje przy tym stole zajadali ulubioną pomidorówkę ugotowaną w nowej kuchni z widokiem na dąb" - zwróciła się do obserwatorów.