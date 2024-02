Egzamin na prawo jazdy 2024 - zmiany. Egzaminator nie powie już o dyskwalifikacji podczas jazdy [27.02.2024 r.]

Mam mieszane odczucia, bowiem osoba egzaminowana doskonale wie, że popełniła dwa takie same błędy, albo jeden radykalny, które powodują ostatecznie negatywną ocenę egzaminu. A to, czy egzaminator ogłosi to podczas jazdy czy po powrocie do bazy, raczej nie ma znaczenia - komentuje bydgoszczanin Jerzy Kociszewski, wiceprezes ogólnopolskiego stowarzyszenia Kierowca.pl, wieloletni szkoleniowiec kierowców.