Egzamin ósmoklasisty 2021 - język polski, matematyka, język angielski [ODPOWIEDZI I ARKUSZE - 23.05.21]

Egzamin ósmoklasisty 2021 potrwa trzy dni: od 25 do 27 maja 2021. Młodzież będzie przystępowała do egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego.

- Największa grupa ósmoklasistów (96,66 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uczniowie, którzy z ważnych i usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpią go egzaminu ósmoklasisty w maju, będą mogli napisać go w terminie dodatkowym. W 2021 roku przypada on w czerwcu.

Zapamiętaj! Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. Nie można go natomiast nie zdać. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednak brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (stanowią połowę możliwych do zdobycia punktów).

Pandemia narzuca reżim sanitarny na egzaminach

W związku z trwającą pandemią koronawirusa w 2021 roku, podobnie jak w 2020, ósmoklasiści będą pisać egzaminy w reżimie sanitarnym. Zgodnie z wytycznymi GIS, obowiązuje ich m.in. zasłanianie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali, dezynfekcja rąk, zachowywanie dystansu. Zasady te dotyczą również innych osób uczestniczących w egzaminie ósmoklasisty.